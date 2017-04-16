«مدني جدة»: 14 حالة التماس كهربائي وسقوط لوحات إعلانية جراء الأمطار (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، أمس الخميس، خطة مواجهة الأمطار إثر تلقي مركز التحكم والتوجيه تنبيهاً لهطول الأمطار على المحافظة.

ونشر مدني جدة وحداته في النقاط المحددة مسبقاً من حيث الخطورة بكامل تجهيزاتها وموزعة على جميع أحياء المحافظة، تحسبا ﻷي طارئ، كما تم دعم الموقف بفرق إسناد والتنسيق مع الجهات المساندة لأعمال الدفاع المدني للاستعداد والتهيؤ لتشغيل غرفة التنسيق.

ونتيجة الأمطار التي هطلت على محافظة جدة وكانت من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض الأحياء، وصاحبها رياح سطحية، تلقى مركز العمليات الموحد عدة بلاغات منها: (14 حالة التماس كهربائي، 3 حالات احتجاز في مصعد، حالتي تجمع للمياه، حادثين مرورين، حالة حريق أشجار، حادثي سقوط لوحات إعلانية)، إضافة لبعض البلاغات الاعتيادية، ولم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني بتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامه عند هطول الأمطار جعلها الله أمطار خير وبركة.