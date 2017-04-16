 ملتقى «الإعلام الهادف» يختتم فعالياته ويُوصي بالاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمرأة | صحيفة تواصل الالكترونية

ملتقى «الإعلام الهادف» يختتم فعالياته ويُوصي بالاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمرأة

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ملتقى «الإعلام الهادف» يختتم فعالياته ويُوصي بالاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمرأة

تواصل – خالد الغفيري:

اختتم الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف، الذي أُقيم على مدى 3 أَيَّام بفندق “هوليدي إن” في مكة المكرمة فعاليته بـ15 توصية.

وجاء في أبرز التوصيات مطالبة المشاركين بمزيد من العناية بالإعلام الهادف الموجه إلى الأطفال كمّاً وكيفاً، كذلك العناية الفائقة بشريحة الشباب، بما يؤهلهم ليكونوا أعضاءً نافعين في مجتمعاتهم وبناة حضارة وتقدم لدولهم.

وأَوْصَى المؤتمر كذلك بأن يُولي الإعلام أهمية قصوى لبرامج المرأة؛ من أجل رفع وعيها لمقاومة الدعوات الهدامة لإفساد المرأة وتفكيك الأسرة.

وللاطلاع على توصيات مؤتمر رابطة الإعلام المرئي الهادف كاملة فَضْلاً اضغط (هنا).

 

 

 

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