 جدة.. مالكة مدرسة تعتدي بالضرب على 6 طالبات | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. مالكة مدرسة تعتدي بالضرب على 6 طالبات

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جدة.. مالكة مدرسة تعتدي بالضرب على 6 طالبات

تواصل – بدر العبدالرحمن:

باشرت شرطة منطقة مكة المكرمة اتهام أمهات طالبات بمركز السامر في محافظة جدة لمالكة مدرسة بالاعتداء على بناتهن، وتعرضهن للإصابة.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن مركز السامر بشرطة محافظة جدة باشر بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٩ قضية اتهام أمهات ستة من الطالبات لمالكة مدرسة أهلية لقيامها بالاعتداء عليهن نتيجة خلاف بينهن.

وأضاف القرشي أن الاعتداء نتج عنه إصابات طفيفة، وجرى سماع أقوالهن وإحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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