مسؤول بقطار الحرمين يكشف عن موعد تشغيله

تواصل – مكة المكرمة:

كشف مدير المرحلة الثانية لمشروع قطار الحرمين المهندس محمد عبد الرحمن فلاتة، أن القطار سيتم تشغيله بعد ثمانية أشهر من الآن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جاء ذلك خلال جولة على مشروع قطار الحرمين اليوم الخميس، انطلقت من محطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بقيادة عدد من الشباب السعودي، بعد أن أصبحت المحطة جاهزة للتشغيل، حيث تم تركيب أجهزة الخدمة الذاتية لشراء التذاكر.

ويتمير القطار بمقاعد فخمة وشاشات يتم من خلالها متابعة حركة القطار والمحطات التي يمر بها، كما تم توفير خدمة الإنترنت. وأوضح المهندس فلاتة وفقاً لـ”عكاظ”، أنه في كل عربة من القطار يوجد مقعدين خاصين بذوي الاحتياجات الخاصة، إلي جانب دورات مياه خاصة، مشيراً إلى أن هناك أجهزة مراقبة مرتبطة بمركز التحكم والسيطرة لمراقبة حركة القطار، كما تم توفير مولدات احتياطية للقطار تستخدم في حال انقطاع الكهرباء، وتخدم لمدة أربعة ساعات.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء عدد من المعاهد لتدريب الشباب علي الصيانة والتشغيل وقيادة القطار، وبين أن القطار به 13 عربة، خمسة منها للدرجة الأولي، وثمانية عربات درجة ثانية، وسعة القطار 417 راكبًا، في غير موسم الحج ورمضان، حيث يمكن أثناء الإجازات والمواسم تسيير قطارات إضافية تستوعب 834 راكبًا.

وأكد المهندس بدر الصبان نائب المدير العام، أن أكبر محطات القطار في جدة تبلغ مساحتها أكثر من 900 ألف متر مربع، ومحطة رابغ الأصغر حجمًا في المساحة، موضحاً أن هناك قطارًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مباشرة، وهناك قطارات أخرى تقف في المحطات الوسطية.