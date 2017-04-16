حائل.. «العصيمي» يدشن قسم العناية الفائقة وفصل التوحد بمركز التأهيل

تواصل – سعود الرفاع:

استقبلت منطقة حائل، اليوم الخميس، المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمشرف العام على قطاع التنمية؛ لتدشين عددٍ من المشاريع في المنطقة، واطلاعه على فرع الوزارة والإدارات التابعة لها، وكان في استقباله مدير فرع الوزارة فريح العياد، وجميع مُدِيرِي الإدارات والفروع بالمنطقة.

وقام الوفد بزيارة إلى مركز التأهيل الشامل في جولة تفقدية للخدمات المقدمة للمستفيدين البالغ عددهم ٤١٩ مستفيداً من الجنسين، كما تم تدشين قسم العناية الفائقة، وتدشين فصل التوحد، ووحدة البيئة متعددة الحواس (السنوزلين) في القسم النسائي.

ثم زار العصيمي فروع الوزارة منها: دار الملاحظة، والإعانات، ووحدة الحماية الاجتماعية، ومركز التنمية الاجتماعية، والإشراف النسائي، ودار المسنين، ومركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأَيْتَام.

وقال العصيمي: “إن منطقة حائل لها دور بارز في العمل التنموي والاجتماعي، ولقد اطَّلَعَت على جهودهم في ذلك فرأيت نموذجاً للعمل المتقن والمميز وكوادر بشرية مؤهلة ومتفانية للعمل”.

وختم مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية زيارته بالالتقاء بقيادات العمل الاجتماعي، وتناول طعام الغداء في جو أخويّ مليء بالحوار وتبادل الحديث.