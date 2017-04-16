مكة.. افتتاح قاعات علمية وصالة رياضية بـ«دعوي الشرائع» (صور)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

قام المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ علي بن سالم العبدلي، بزيارة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشرائع شرق مكة، افتتح خلالها القاعات العلمية والصالة الرياضية، ‏بحضور مجموعة من أئمة وخطباء أحياء الشرائع، ودعاة الوزارة وأعضاء مجلس إدارة المكتب ومنسوبي المكتب.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المكتب فضيلة الشيخ ‏الدكتور ستر بن ثواب الجعيد نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني في الشرائع، وفضيلة الشيخ زيد بن عبدالله العتيبي مدير ‏المكتب.

‏وألقى الشيخ العبدلي كلمة بمناسبة الافتتاح عبر فيها ‏عن أهمية المكاتب التعاونية، وجهودها في خدمة المجتمع والجاليات الوافدة لهذه البلاد، وأنها ‏محاضن تربوية للشباب وتنشئتهم على المنهج الصحيح، وحفظهم من الأفكار الضالة والمنحرفة.

الجدير بالذكر، ‏أن المكتب التعاوني في الشرائع يخدم شريحة واسعة من المجتمع في أكثر من 20 مخططاً، وأكثر من 44 قرية، وما يتبع لها من الشركات التي تتنوع فيها جنسيات الجاليات، وتتنوع برامجه بين البرامج الشبابية والبرامج الدعوية (المحاضرات والدروس)، والبرامج النسوية، وبرامج دعوة الجاليات، وغيرها من البرامج التي تخدم المجتمع.