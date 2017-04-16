 «تكفير المسلم أشد من قتله» محاضرة لـ«سعيد بن مسفر» غداً بالمدينة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تكفير المسلم أشد من قتله» محاضرة لـ«سعيد بن مسفر» غداً بالمدينة

0
«تكفير المسلم أشد من قتله» محاضرة لـ«سعيد بن مسفر» غداً بالمدينة

تواصل – خالد العبدالله:

يُنَظِّم مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، مساء غدٍ الجمعة، بعد صلاة المغرب، محاضرة للشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني بِعُنْوَان: “تكفير المسلم أشد من قتله”، بجامع سلمان العلواني بالمدينة المنورة.

وكان المركز قد نظم مساء اليوم الخميس، بعد صلاة المغرب، محاضرة للشيخ بن مسفر بِعُنْوَان: “في ظل الأمن تستقيم أمور العباد في الدين والدنيا” بمسجد قباء بالمدينة المنورة.

يُذْكَرُ، أن الشيخ سعيد بن مسفر عضو هيئة التدريس في كلية الحرم المكي حالياً، وعضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى سابقاً.

 

شاهد ايضا

ملتقى «الإعلام الهادف» يختتم فعالياته ويُوصي بالاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمرأة

ملتقى «الإعلام الهادف» يختتم فعالياته ويُوصي بالاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمرأة

مكة.. افتتاح قاعات علمية وصالة رياضية بـ«دعوي الشرائع» (صور)

مكة.. افتتاح قاعات علمية وصالة رياضية بـ«دعوي الشرائع» (صور)

الرياض.. ملتقى «غراس إدارة التجهيزات» يناقش منجزات مصادر التعليم ويكرم المتقاعدات

الرياض.. ملتقى «غراس إدارة التجهيزات» يناقش منجزات مصادر التعليم ويكرم المتقاعدات

أكاديميات وخبيرات وطالبات يلتقين بعضوات جمعية «الحسنى»

أكاديميات وخبيرات وطالبات يلتقين بعضوات جمعية «الحسنى»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>