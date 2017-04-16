«تكفير المسلم أشد من قتله» محاضرة لـ«سعيد بن مسفر» غداً بالمدينة

تواصل – خالد العبدالله:

يُنَظِّم مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، مساء غدٍ الجمعة، بعد صلاة المغرب، محاضرة للشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني بِعُنْوَان: “تكفير المسلم أشد من قتله”، بجامع سلمان العلواني بالمدينة المنورة.

وكان المركز قد نظم مساء اليوم الخميس، بعد صلاة المغرب، محاضرة للشيخ بن مسفر بِعُنْوَان: “في ظل الأمن تستقيم أمور العباد في الدين والدنيا” بمسجد قباء بالمدينة المنورة.

يُذْكَرُ، أن الشيخ سعيد بن مسفر عضو هيئة التدريس في كلية الحرم المكي حالياً، وعضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى سابقاً.