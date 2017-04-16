 بالفيديو.. الفائزة بجائزة الشيخ حمدان بن راشد: أفتخر لظهوري بـ«الحجاب» أثناء تكريمي | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. الفائزة بجائزة الشيخ حمدان بن راشد: أفتخر لظهوري بـ«الحجاب» أثناء تكريمي

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تواصل – خالد العبدالله:

قَالَتِ الطالبة مجد حسين القحطاني، إحدى الفائزات بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن الجائزة تقوم على اختيار وترشيح المتميزين على مستوى منطقة دول الخليج، مُشِيرَةً إلى أن الجائزة عالمية، وحاصلة على الاعتماد من منظمة اليونسكو.

وحول التزامها بالحجاب الشرعي كما ظهر في فيديو تكريمها، علقت القحطاني: “هذا شيء لا أُشكر عليه فالحجاب فرض وواجب إسلامي، وأنا لم أَظْهَرْ إلا بمظهر أفتخر به كمسلمة، ويعود الفضل إلى والدي الغالي الذي غرس فينا الثقة والاعتزاز بما نحن عليه”.

وفي ختام مداخلتها مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، وجهت مجد رسالة لشباب الوطن قائلة: “اعملوا جاهدين لخلق تغيير يذكر، بادروا إلى صقل مواهبكم، ودعونا نسعى لنوظف جميع إمْكَانَاتنا لخدمة أرض الخير والعطاء، ثُمَّ لخدمة الإنسانية والعالم أجمع، وابذلوا الغالي والنفيس لنرسم مستقبل جيل قادم يفخر بنا ما بقي”.

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