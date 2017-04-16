حقيقة تخفيف قواعد ارتداء العباءات والاختلاط بمركز الملك عبدالله المالي

تواصل – الرياض:

نفت شركة الاستثمارات الرائدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام على لسان أحد مهندسي مشروع مركز “الملك عبدالله المالي” بالرياض، حول النية لتخفيف القواعد الصارمة التي تفرض على النساء من ارتداء العباءات وعدم الاختلاط، مؤكدة أن ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة.

وأوضحت، أن هذا التصريح الصحفي جاء من قبل أحد مهندسي المشروع دون الرجوع للشركة، مؤكدة التزامها بالحفاظ على مبادئ وقيم المجتمع وفق الضوابط الشرعية والنظامية التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن مركز الملك عبدالله المالي يجد تسهيلات ودعماً من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن ما ذُكر في التصريح عن نسبة الإنجاز غير دقيق.