شرطة الجوف: ضبط 5 مخالفين للعمل بحوزة أحدهم «طلاسم وشعوذة»

تواصل – خالد العبدالله:

تَمَكَّنَتْ شرطة منطقة الجوف من ضبط عددٍ من مخالفي نظام العمل من الجنسية الآسيوية، وضبط بحوزة أحدهم ورقة مدون عليها طلاسم وشعوذة.

وأَوْضَحَ الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أن دوريات قوة الضبط الميداني نَفَّذَتْ صباح اليوم الخميس، برفقة مراقبي مكتب العمل جولة تفتيش بقرية خوعاء شرق مدينة سكاكا.

وأَضَافَ أنه تم ضبط خمسة أشخاص من جنسيات آسيوية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ووجد بحوزة أحدهم ورقة بها طلاسم وشعوذة، وتم إحالته لمركز الشرطة المختص لإكْمَال اللازم مِنْ قِبَلِهم، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.

وتابع النومس: أن شرطة منطقة الجوف تطلب من الجميع عدم إيواء المخالفين، أو التستر عليهم، وأنها ستتابع كل مخالف ومتستر.