وزير التعليم: «التقويم الجديد» لم يتضمن تجنب الدراسة في «رمضان»

تواصل ـ الرياض:

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قيام الوزارة بإعداد التقويم الدراسي الجديد، مبينا أنه تم رفعه إلى المقام السامي، وسيخضع للمناقشة قبل إقراره، مشددا على أنه لم يتجنب الدراسة خلال شهر رمضان في الأعوام القادمة.

وأشار “العيسى” إلى أن الهجوم الشخصي عليه من بعض الفئات لا يمثل المجتمع السعودي، مؤكداً أن معظم أبناء المملكة يدعمون التعليم وجديته، خلال انضباط الطلاب والمعلمين على حد سواء، ولفت وزير التعليم على هامش اجتماعه مع رجال الأعمال، لدعم المراكز العلمية أمس في مقر الوزارة، إلى أن حركة نقل المعلمين الجديدة ستتم في موعدها المعلن.

وأوضح وزير التعليم أن رمضان سيدخل في منتصف الفصل الدراسي في الأعوام القادمة، وليست هناك خطة لتعديل التقويم الدراسي لتجنب الدراسة في رمضان، وأكد أن التقويم الجديد رُفع إلى المقام السامي، وسيخضع لنقاش وأخذ توجيهات القيادة بشأنه.

وبين العيسى، خلال اجتماعه مع رجال الأعمال لبحث إنجازات المراكز العلمية وعرض الشراكات المعتمدة التي صاحبها توقيع مذكرات تفاهم وآلية للتوسع في إنشاء مراكز علمية جديدة، أن المراكز ستحتضن كثيرا من البرامج ذات التنوع العلمي، كما ستضيف نافذة علمية تربوية سيستفيد منها الطلاب في رفع وعيهم وتحفيزهم نحو المجالات العلمية، وفقا لـ”الوطن”.

وأشار إلى أن هناك 4 مراكز علمية قائمة، وسيفتتح مركز القصيم في نوفمبر المقبل، مؤكدا “سنبذل الجهد للتوسع في هذه المراكز، بحيث تشمل كل منطقة في المملكة”.