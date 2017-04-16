 وفاة طفل تعرَّض للضرب المبرِّح في مدرسة بماليزيا | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة طفل تعرَّض للضرب المبرِّح في مدرسة بماليزيا

0
وفاة طفل تعرَّض للضرب المبرِّح في مدرسة بماليزيا

تواصل ـ وكالات:

تُوفِّيَ طفل ماليزي يبلغ من العمر 11 عاماً؛ إثْرَ تعرضه للضرب المبرِّح من ناظر إحدى المدارس؛ الأَمْر الذي أثار ردود فعل غاضبة ومشاعر حزن من الأهالي.

وانهالت التعازي على أسرة الطفل محمد ثقيف أمين الذي تُوفِّيَ ظهر أمس، بالمستشفى حيث ظل فاقداً للوعي إثر تعرُّضه للضرب بالمدرسة التي يتلقى تعليمه بها في مدينة كوتا تينجي بماليزيا.

وأَضَافَ داتوك سري محمد خالد نور الدين رئيس وزراء ولاية جوهور بجنوب البلاد، أن حكومة الولاية تعرب عن عميق الأسى إزاء موت ثقيف، مُطَالِبَاً المواطنين بالتحلي بالهدوء والإحجام عن التكهنات بشأن القضية حتى لا تتعقد الأمور.

وأكمل خالد نور الدين، وَفْقَاً لموقع صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية، أنه ينبغي السماح للسلطات المعنية بإجراء التحقيقات الشاملة في القضية.

شاهد ايضا

4 استخدامات مذهلة لـ«أكياس الشاي» المستعملة

4 استخدامات مذهلة لـ«أكياس الشاي» المستعملة

شركة طيران أمريكية تعرض 10 آلاف دولار لمن يتخلى عن حجزه بالطائرة

شركة طيران أمريكية تعرض 10 آلاف دولار لمن يتخلى عن حجزه بالطائرة

سيول «العصير» تجتاح بلدة روسية (فيديو)

سيول «العصير» تجتاح بلدة روسية (فيديو)

سمكة تطير في الهواء وتُسقط شاباً في الماء (فيديو)

سمكة تطير في الهواء وتُسقط شاباً في الماء (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>