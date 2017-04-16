أوراق «التين الشوكي» علاج مفيد لمرضى السكري

تواصل ـ وكالات:

تَوَصَّلَتْ دراسة حديثة أُجريت في المكسيك، إلى أن لأوراق التين الشوكي فوائدَ مذهلة في علاج مرض السُّكَّرِيّ؛ وذلك من خلال إضافتها لوجبة الإفطار.

وأَشَارَتِ الدراسة أن هذه الأبحاث حتى لو لم يتمكنوا من إثبات فائدة تلك الإضافة النباتية على أطباق وجبة الإفطار بالذات، فإن التأثير على ضبط نسبة سكر الدم، يُسَاهِم في تقليل كمية الدواء الواجب على المرضى تناولها بشكل يومي؛ مَا يُؤدِّي إلى تحسين صحة المرضى من جانب، وإلى تقليل التكلفة المادية لمعالجتهم، من جانب آخر.

وتعتبر أوراق التين الشوكي ليست فقط غنية بالفيتامينات والمعادن، بل أَيْضَاً غنية جِدّاً بالألياف الذائبة المفيدة في تقليل امتصاص الأمعاء للسكريات وللكوليسترول وللدهون؛ وهذا ما يُؤدي إلى خفض المؤشر السُّكَّرِيّ للمنتجات الغذائية الأخرى، حال تناولها مع إضافة أجزاء من أوراق التين الشوكي إليها؛ أي أنها تقلل من ارتفاع نسبة سكر الدم مباشرة عند تناول أطباق الأطعمة المحتوية على منتجات غذائية عالية المؤشر السُّكَّرِيّ.

أما في ما يتعلَّق بثمرة التين الشوكي فهي من أهمِّ الثمار لصحَّة الجسم؛ لِكَوْنها تحتوي على عناصر غذائيَّة أساسيَّة مُهِمَّة لاستمراريَّة الحياة ‏كالسُّكَّرِيَّات، والبروتينات، والفيتامينات، والأحماض، والأملاح، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور؛ وبالتَّالي فإن هذه الثمرة تساعد في تقليل الوزن، وسكر الدم، والكوليسترول.