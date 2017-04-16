الرياض.. ملتقى «غراس إدارة التجهيزات» يناقش منجزات مصادر التعليم ويكرم المتقاعدات

تواصل – هياء الدكان:

في عرض مميز ولقاء تفاعلي، نَظَّمَتْ إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم الرياض برعاية المساعد للشؤون التعليمية الدكتورة نجلاء الزامل اللقاء السنوي (غراس إدارة التجهيزات) عُرض من خلاله منجزات مراكز مصادر التعلم من إنتاج طالبات جماعة المركز، وأمينات مصادر التعلم إضافة إلى تكريم الفائزات بالمسابقات والبرامج والمشاريع التي نَفَّذَتْها إدارة التجهيزات المدرسية، صباح أمس الأربعاء، بمدارس التربية النموذجية بحي النزهة.

افتتح اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم ثُمَّ كلمة المساعد لمدير إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم نهلة الجشعم، رحبت فيها بمساعد المدير العام لتعليم للشؤون التعليمية الدكتورة (نجلاء الزامل)، والحاضرات من مشرفات العموم، ومديرات الإدارات والمساعدات، ومديرات مكاتب التعليم والحاضرات، وشكرت إدارة مدارس التربية النموذجية على استضافتها ورعايتها لهذا اللقاء، كما شكرت كل من ساهم في الدعم من الشركات الذين جادوا بتقديم خدماتهم ومنتجاتهم لإنجاح هذا اللقاء ودعمه.

وقَالَتِ الزامل إن “لقاءنا هذا الذي سننثر دره بين أيديكم، يضم ورقة عمل التفعيل الجيد لمصادر التعلم ومشاركة من طالبات (جماعة المصادر)، كما ستكرم فيه الفائزات في مشاريع وبرامج إدارة التجهيزات المدرسية التي نَفَّذَتْ خلال العام الدراسي الحالي، وفيه أَيْضَاً تكريم للمتقاعدات من أمينات مصادر التعلم ونختمه بالمسك (بمعرض غراس المصادر) الذي يضم ثمرة عام من الإنجاز والإبداع من أيدي أمينات مصادر التعلم بمدارس منطقة الرياض”.

ثم تقدمت الدكتورة نجلاء الزامل لتكريم الفائزات، وتقديم شهادات الشكر والدروع للمكرمات والفائزات في المشاريع.

بعد ذلك قدمت ورقة عمل “التفعيل الجيد لمراكز مصادر التعلم”، قدمتها مشرفة مصادر التعلم سارة الزامل، بعدها ورقة بِعُنْوَان: “غراس مراكز مصادر التعلم” قدمتها المشرفة ميساء أبو شال، ثُمَّ مشهد مسرحي جميل بِعُنْوَان: “مدينة الحاسوب” أداء طالبات من الابتدائية ٢٧٤ التابعة لمكتب شمال الرياض تدريب أمينة المصادر حصة التميمي، أعقبها كلمة غراس عرض مشروع تجهيزاتي المدرسية أمانة وطنية عرض مشروع باهتمامي أحافظ على مختبري، ‏بعد ذلك قدمت عروض تقديمية من إنجازات المصادر.

ثم قامت الدكتورة نجلاء الزامل بجولة على المعرض المصاحب (غراس المصادر) الذي تضمن العديد من الأركان والابتكارات، وعروضاً مميزة لما تقدمه مراكز مصادر المصادر والأمينات من خدمات للمدرسة وللمستفيدين من طالبات ومعلمات، ‏كما شكرت الزامل الطالبات المشاركات والأمينات على تميزهن وتميز ما تم عرضه مِنْ قِبَلِهن.