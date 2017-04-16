الباحة.. نفوق 150 رأساً من الأغنام في سيول مركز «جرب» (فيديو وصور)

تواصل – خالد العبدالله:

وثَّق أحد قراء “تواصل”، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على مركز جرب التابع لمنطقة الباحة، شَمِلَتِ القرى التابعة للمركز سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأَوْضَحَ المواطن عبر خدمة المواطن الصحفي لصحيفة “تواصل”، أن الأمطار تَسَبَّبَتْ في نفوق قرابة 150 رأساً من الأغنام كانت في مجرى السيل، كما تَسَبَّبَتْ بانقطاع الكهرباء وإغلاق بعض الطرق.

وأرفق المواطن صوراً وتسجيلات مصورة تظهر كمية الأمطار التي شهدها المركز والمناطق المجاورة.

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