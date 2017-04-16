قطر تكذب «العبادي» وتنفي دفع فدية لتحرير رهائن بالعراق

تواصل – وكالات:

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده أدخلت أموالاً إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني؛ لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المخطوفين القطريين.

وَأَكَّدَ آل ثاني أن هذه الأموال لم تدخل من طريق التهريب مثلما ورد على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وكان رئيس الوزراء العراقي قد قال: إن السلطات صادرت حقائب تحوي مئات الملايين من الدولارات كانت على طائرة قطرية خَاصَّة هبطت في بغداد هذا الشهر، ولمح إلى أن هذه الأموال جزء من صفقة لتحرير الرهائن دون إذن من الحكومة العراقية.

وعبر آل ثاني عن استغرابه من حديث العبادي في شأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مُؤكِّدَاً أنها كانت على اطلاع كامل بها، وأن هذه الأموال كانت ستكون تحت تصرف السلطات العراقية، ومُشَدِّدَاً على أن قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة، بِحَسَبِ قناة “الجزيرة”.

يُشَارُ إلى أن القطريين الـ 26 اختطفوا مِنْ قِبَلِ مسلحين أثناء رحلة صيد في جنوب العراق في العام 2015، وأُطلق سراحهم يوم الجمعة الماضي.