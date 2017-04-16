 مكة.. تحويل ثلاث مدارس مسائية «بنات» للفترة الصباحية بالمجمع التعليمي | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. تحويل ثلاث مدارس مسائية «بنات» للفترة الصباحية بالمجمع التعليمي

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مكة.. تحويل ثلاث مدارس مسائية «بنات» للفترة الصباحية بالمجمع التعليمي

تواصل – مكة المكرمة:

وجه المدير العام لتعليم بمنطقة مكة المكرمة حمد بن مهدي الحارثي، بتحويل طالبات المدرسة الثانوية الخامسة والابتدائيتين الــ (22) و(63) للبنات بتعليم مكة، للدراسة الصباحية بالمجمع التعليمي للمدراس الكائن بحي الهنداوية بشارع المنصور.

وقال مدير إدارة التخطيط المدرسي سعود الثبيتي: إنه وبتوجيه من المدير العام للتعليم سيبدأ العمل بإذن الله الدوام بالمدارس يوم الأحد المقبل، مُثَمِّنَاً في الوقت نفسه حرص المدير العام على توفير البيئة المناسبة لأبنائه وبناته.

ومن جانبه، أَوْضَحَ الحارثي أن قيمة مشروع المجمع التعليمي بلغت 16.650.486 مليون ريال، ويتكون المجمع من مبنى للثانوية الخامسة ومبنى للابتدائيتين (22 – 63) بالإضافة إلى مبنى ثالث خدمي.

وأَضَافَ الثبيتي أن عدد طالبات الثانوية الخامسة وصل لـ556 طالبة، بينما وصل عدد طالبات المدرسة 22 الابتدائية لــ 465 طالبة والابتدائية 63 لــ 339 طالبة.

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