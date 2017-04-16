 كيفية الوقاية من أوجاع الأسنان | صحيفة تواصل الالكترونية

كيفية الوقاية من أوجاع الأسنان

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كيفية الوقاية من أوجاع الأسنان

تواصل – وكالات:

تتلخص الوقاية من أوجاع الأسنان بالأمور الروتينية التالية، وَفْقَ ما تعدده طبيبة الأسنان سيليا تيماني، يمكن للقراء الاستفادة من التفاصيل البسيطة؛ إذ إِنَّ ألم الأسنان من أصعب الأوجاع التي تطال الصغار والكبار على حدٍّ سواء:

1 – التنظيف ثُمَّ التنظيف: الاعتناء بصحة الفم هي الأساس في تفادي أي مشكلة قد تطال الفم أو الأسنان.

2 – اتباع نظام غذائي جيد: من الضروري اعتماد نظام غذائي يرتكز على المأكولات الصحية المناسبة للصحة إجمالاً، ولصحة الفم والأسنان أيضاً.

3 – المراجعة الروتينية: يجب مراجعة طبيب الأسنان بشكل روتيني كل 6 أشهر. فالكشف المبكر عن أي مشكلة يُساعد في تفادي ألم الأسنان غير المرغوب فيه، والمشاكل الناتجة من الإهمال.

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