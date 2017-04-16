4 استخدامات مذهلة لـ«أكياس الشاي» المستعملة

تواصل – وكالات:

عادة ما يرمي الناس أكياس الشاي في القُمامة، بعد الانتهاء من شرب الشاي، ولكن ما يجهله الكثيرون هو أَنَّ لهذا الكيس فوائد عِدَّة، ويمكن استخدامه والاستفادة منه.

ومن تلك الفوائد ما ذكره موقع “businessinsider”، على النحو التالي:

– منكِّه للمكرونة والأرز: تُغلى أكياس الشاي مع الماء لطهي المعكرونة أو الأرز.

– مزيل للشحوم: ضع كيساً قديماً من الشاي في الماء في المغسلة، وانقع الأطباق لبعض الوقت قبل تنظيفها. سيساعد ذلك على إزالة الشحوم.

– مسكِّن لحروق الشمس: يحتوي الشاي الأسود على حمض التانيك والثيوبرومين، وهما مادتان تستخدمان في تسكين أوجاع حروق الشمس.

– مُزيل للروائح الكريهة: ضع كيساً من الشاي في سلة القُمامة تحت الكيس، واتركه لأسبوع قبل أن تستبدله بآخر. سيساعد ذلك على إزالة الروائح الكريهة المنبعثة من القُمامة.