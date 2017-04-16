بعد معارك ضارية مع الانقلابيين.. الجيش اليمني يقتحم معسكر «خالد بن الوليد» بتعز

تواصل ـ وكالات:

اقتحمت قوات من الجيش اليمني، معسكر خالد بن الوليد في منطقة موزع، غرب محافظة تعز ‏من الجهة الغربية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الانقلابيين.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر عسكري يمني اليوم (الخميس)، أن المعسكر أصبح مكشوفاً من الجهة الغربية، وفي مرمى ‏نيران قوات الجيش بعد سَيْطَرَتِها وتأمينها لمنطقة الثوباني، مُشِيرَاً إلى سقوط 10 قتلى من ‏عناصر الميليشيات، في مواجهات مع الجيش خلال تنفيذه زحفاً باتجاه المعسكر من المنطقة.‏

وأَشَارَ المصدر في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر، التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى تمكُّن ‏الجيش من السيطرة على موقع للميليشيات بالقرب من المعسكر، مُؤكِّدَاً أن الموقع كانت ‏تتمركز فيه كتيبة الصواريخ التابعة للمعسكر، ولفت إلى أن السيطرة على الموقع تُعْتَبَر مدخلاً مهمّاً لاقتحام المعسكر من الجهة ‏الشرقية.‏