بعد معارك ضارية مع الانقلابيين.. الجيش اليمني يقتحم معسكر «خالد بن الوليد» بتعز

تواصل ـ وكالات:
اقتحمت قوات من الجيش اليمني، معسكر خالد بن الوليد في منطقة موزع، غرب محافظة تعز من الجهة الغربية، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الانقلابيين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر عسكري يمني اليوم (الخميس)، أن المعسكر أصبح مكشوفاً من الجهة الغربية، وفي مرمى نيران قوات الجيش بعد سَيْطَرَتِها وتأمينها لمنطقة الثوباني، مُشِيرَاً إلى سقوط 10 قتلى من عناصر الميليشيات، في مواجهات مع الجيش خلال تنفيذه زحفاً باتجاه المعسكر من المنطقة.
وأَشَارَ المصدر في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر، التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى تمكُّن الجيش من السيطرة على موقع للميليشيات بالقرب من المعسكر، مُؤكِّدَاً أن الموقع كانت تتمركز فيه كتيبة الصواريخ التابعة للمعسكر، ولفت إلى أن السيطرة على الموقع تُعْتَبَر مدخلاً مهمّاً لاقتحام المعسكر من الجهة الشرقية.