استمرار المناورات السعودية الأردنية «عبدالله 5»

تواصل ـ وكالات:

تستمر مناورات التمرين البحري الثنائي السعودي الأردني (#عبدالله_5) الذي بدأ منذ عدة أيام في الأسطول الشرقي بالجبيل والذي تقوم به مجموعه الأمن البحرية الخاصة السعودية بمشاركة العمليات الخاصة الأردنية وذلك من أجل رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتعزيز القدرات القتالية لجميع وحدات وأفرع القوات المسلحة.

وشهدت الأيام الماضية مناورات تدريبية ميدانية ونظرية لجميع المشاركين في التمرين حسب ما خطط له في مراحل الإعداد. وأوضح قائد التمرين المقدم البحري عبدالله بن محمد العمري أن المناورات اشتملت على التدريبات التالية: الرماية التكتيكية النهارية والليلية، ورماية القناصة ومكافحة الإرهاب واستطلاع الشواطئ والإغارة على السواحل، وطرق التعامل مع المتفجرات المبتكرة، والإنزال والانتشال بواسطة الطائرة العمودية، وطرق إزالة العوائق الشاطئية، والتعامل مع الألغام البحرية، واقتحام المباني والتعامل مع الألغام اللاصقة وتفتيش الأرصفة.

ومن المقرر أن يستمر التمرين إلى منتصف الأسبوع القادم وسيتم خلاله العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي سوف تستعرضها القوات المشاركة في ختام مناورات (#عبدالله_5 ).