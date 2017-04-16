مع اقتراب رمضان.. 5 نصائح مهمة لصيام صحي في الصيف

تواصل ـ وكالات:

يترقب المسلمون في أنحاء العالم كافة قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يوافق هذا الشهر الكريم موسم الصيف؛ وهو الأمر الذي يزيد من حالة العطش والإعياء نَظَرَاً لارتفاع درجة الحرارة، وطول ساعات الصيام.

لذلك لا بُدَّ من اتباع بعض النصائح التي تساعد في ضمان صيام مريح وصحي وهي:

تناول السحور:

يُعْتَبَر تناول السحور قبل أَذَان الْفجر أوَّلاً سنة من السنن، كما أنه يعد وجبة رئيسية ضرورية لنشاط الجسم، بحيث يُنْصَح بالتركيز خلاله على تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة، والبروتين، والفواكه.

تجنب الحرارة:

ومن الأفضل الحرص على البقاء في المناطق الباردة خلال الأوقات الحارة، والحد نسبيّاً من النشاط البدني، بالإِضَافَة إلى توفير الراحة قدر المستطاع، وتجنب الشعور بالتخمة عند الإفطار.

الإفطار على التمر:

ومن المهم الإفطار على التمر، وكأس من الحليب، اللبن، عصير الفاكهة، أو حتى الماء، بالإِضَافَة إلى تناول القليل من الحساء الخفيف بعد صلاة المغرب؛ بغية رفع مستوى السكر في الدم بعد الصيام لفترة طويلة، ويفضل الابْتَعاد عن تناول الوجبات الدسمة بعد المغرب، وتناول عشاء صحي ومتوازن.

شرب السوائل:

يفضل أَيْضَاً الإكثار من شرب السوائل. ولا بُدَّ من مقاومة الرغبة في تناول الشاي، القهوة، الصودا خلال ساعات المساء، وشرب أكواب من الماء بَدَلاً منها، ويفضل شرب 8 أكواب قبل موعد النوم؛ للمساعدة على بقاء الجسم رطباً.

الفواكه والمكسرات:

يُنْصَح بتناول طبقٍ من الفواكه، والمكسرات الطازجة بعد تناول العشاء، مع الابتعاد قدر المستطاع عن تناول الحلوى والشيكولاتة.