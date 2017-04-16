ولي العهد: المحافظة على الوحدة الوطنية هي التحدي الأكبر

تواصل – الرياض:

قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أن “التحدي الأكبر يكمن في المحافظة على الوحدة الوطنية”، مشدداً على “أهمية الوحدة العربية والوطنية التي تعلو على ما دونها من وحدة شخصية طائفية أو مذهبية”.

وأكد الأمير محمد بن نايف في كلمة له في الاجتماع الوزاري الخليجي بالرياض: “استطعنا أن نحافظ على ما تتمتع به دولنا وشعوبنا من أمن واستقرار، وما تنعم به من تطور وازدهار.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر لأي دولة في عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيداً عن أي مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية.