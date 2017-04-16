 سجن مواطن 9 سنوات لاعتدائه على رجال الأمن وإظهار الولاء لدولة معادية | صحيفة تواصل الالكترونية

سجن مواطن 9 سنوات لاعتدائه على رجال الأمن وإظهار الولاء لدولة معادية

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سجن مواطن 9 سنوات لاعتدائه على رجال الأمن وإظهار الولاء لدولة معادية

تواصل – الرياض:

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بسجن مواطن تسع سنوات، بعد اعتدائه على رجال الأمن بالضرب ومنعهم من أداء واجبهم وإثارة الفوضى في مركز شرطة المطار، وترديده عبارات طائفية، وإظهاره الولاء لدولة أعجمية معادية.

وتضمن الحكم الابتدائي الذي صدر اليوم الخميس، ثبوت إدانة المتهم بالإساءة إلى ولاة الأمر بألفاظ غير لائقة وإعلان ولاءه لدولة أعجمية معادية والاعتداء على رجال الأمن بالضرب ومنعهم من أداء واجبهم وإثارة الفوضى في مركز شرطة المطار وترديد عبارات طائفية وتحريضه لأولاده للاعتداء على رجال الأمن، وفقا لـ”الرياض”.

وعزرت المحكمة بالسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنها أربع سنوات بناء على نظام مكافحة الرشوة مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة تسع سنوات، كما قررت المحكمة إدانة المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وحكمت بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر.

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