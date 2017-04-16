 بعد إنهاء تعاقده.. صيدلي يصدم حارساً بسيارته بعد منعه من دخول مستشفى سراة عبيدة | صحيفة تواصل الالكترونية

بعد إنهاء تعاقده.. صيدلي يصدم حارساً بسيارته بعد منعه من دخول مستشفى سراة عبيدة

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بعد إنهاء تعاقده.. صيدلي يصدم حارساً بسيارته بعد منعه من دخول مستشفى سراة عبيدة

تواصل – عسير:

صدم صيدلي من جنسية عربية حارس أمن بمستشفى سراة عبيدة، وحاول دهسه بسيارته، وذلك بعد قيام حارس الأمن بمنعه من الدخول لسكن المستشفى الذي يقيم فيه طيلة 8 سنوات؛ لعدم أحقيته في ذلك بعد إنهاء التعاقد معه.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي بصحة عسير سعيد النقير، أن الصيدلي كان يعمل بالمستشفى، وتم إنهاء عقده بعد توطين الوظائف الفنية بالقطاع الصحي، مُبَيِّنَاً أن الصيدلي رفض إخلاء السكن رغم تسلمه كافة مستحقاته من المستشفى، بِحَسَبِ “الوطن”.

وأَضَافَ أن إدارة الأمن بالمستشفى أَصْدَرَتْ تعليمات بعدم تمكينه من الدخول للسكن، وأنه عندما منعه حارس الأمن من الدخول قام الصيدلي بدفع الحارس بالسيارة والشروع في دهسه، مسبباً له بعض الإصابات التي استدعت تنويمه بالمستشفى.

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