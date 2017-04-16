«الشورى» يناقش مشروع ولوائح نظام «المهن الحرة»

تواصل ـ واس:

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعا لها في مقر المجلس بالرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالرحمن بن راشد الراشد، لمناقشة مشروع نظام المهن الحرة وذلك بحضور عدد من المندوبين من وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وجمعية الاقتصاد السعودية، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والجمعية السعودية للإدارة، ومجلس الغرف السعودية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع نظام المهن الحرة، وأوجه القصور فيه والتي تجب معالجتها لإيجاد مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة ويعزز من دور المهن الحرة في الاقتصاد، كما ناقش المجتمعون ملائمة اللوائح والتنظيمات القائمة حاليا في تنظيم بعض المهن الحرة.

واستعرض الاجتماع المهن التي يجب أن يشملها نظام المهن الحرة ومدى تداخله في الاختصاصات بين الجهات المعنية ببعض المهن والتي تنظمها أنظمة أخرى (كمهنة المحاماة، ومهنة المحاسبة القانونية، ومهنة التقييم، والمهن الهندسية والصحية)، حيث أجاب المندوبون على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة.