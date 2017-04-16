«استفتاء تواصل»: الإجراءات الأخيرة بشأن تقارير «نزاهة» رسالة للفاسدين

تواصل – فريق التحرير:

رأى غالبية المشاركين في «استفتاء تواصل» لهذا الأسبوع، أن الإجراءات التي اتُخذت حيال تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ضد بعض المسؤولين، رسالة قوية موجهة للفاسدين.

وجاء سؤال الاستفتاء – الذي شَارَكَ فيه أكثر من 6 آلاف من متابعي الصحيفة – “كيف ترى الإجراءات التي اتُخذت حيال تقارير نزاهة ضد بعض المسؤولين؟” وصوَّت 67% منهم للخيار الأول معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل رسالةً للفاسدين، بينما رأى 27% أن هذه الإجراءات ليست كافية.

وطالب بعض قراء «تواصل» بمزيدٍ من الإجراءات، وسرعة التعامل مع قضايا الفساد؛ لتكون رادعاً لكل من تُسوِّل له نفسه المساس بالمال العام، أو بحقوق المواطنين.