تويتر يشتعل.. مغردون يطالبون بإقالة «البيز» لتصريحاته عن تخفيف قواعد ارتداء العباءة والاختلاط

تواصل – سعود الخالد:

أكد المدير المكلف بإدارة مركز الملك عبدالله المالي، سلمان البيز أن المركز سيخفف القواعد الصارمة التي تفرض على النساء ارتداء العباءات وعدم الاختلاط.

وقال البيز خلال مقابلة مع رويترز: ‘‘إن المرحلة الأولى التي تمثل نحو 20 بالمئة من المشروع، أوشكت على الاكتمال وتضم مركزًا للمؤتمرات ومسجدًا ذا طراز معماري مميز‘‘.

وأضاف “إذا سارت الأمور كما يرام نعتزم افتتاح المرحلة الأولى في يونيو أو يوليو هذا العام، سيكون افتتاحًا تجريبيًا ونحن جاهزون لذلك”.

وبيّن أن الافتتاح سيحتاج لموافقات حكومية إضافية وليس لديه تقدير لموعد الحصول عليها مضيفًا “تتأثر عملية اتخاذ القرار بسبب البيروقراطية والإجراءات الحكومية، وأضاف “المشروع مكتمل تقريبًا وهذا هو الجانب المحزن. الأمر أشبه بتشييد مبنى دون بناء النوافذ والأبواب.”

وقال البيز: ‘‘إن المركز سيكون شبيهًا إلى حد ما بمركز دبي المالي العالمي الذي ساعدت اللوائح الخاصة به على جذب كثير من الشركات الأجنبية‘‘.

وبعد التصريحات التي أطلقها البيز، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ بالناقمين والمعترضين على هذا القرار الذي وصفه بعضهم بالقرار الفردي والغير مسؤول وطالب بعضهم بإقالته.

حيث أكد صاحب معرف البحر‏ @7ara_j 1m نسي أنه شخص عادي سلمان ويجب انه أمير أو رئيس ليضع هذه القرارات .

بينما وجه صاحب المعرف حارثي‏ @alorabi6421 الملك سلمان بمعاقبته، بينما قالت صاحبة المعرف @ii_manarry حسبنا الله عليه وعلى كل مفسد افراد يتصدرون المناصب وهمهم نسف القيم والدين والمبادئ لمجتمع بأكمله، وقال منصور‏ @M1401M63 دستورنا الكتاب والسنه يالبيز وكل ماقلته مخالف للدستور.