بعد إعفاء وزير الخدمة المدنية.. حَمَلَة الدكتوراه يدعون «نزاهة» لزيارة الجامعات لكشف قضايا الفساد

تواصل – فهد بن حافظ:

بعد إعفاء وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، من منصبه وإحالته للتحقيق بأمر ملكي؛ لتعيينه ابنه بشكلٍ مخالف للأنظمة، طالب بعض حَمَلَة الدكتوراه السعوديين عبر “تواصل” هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بزيارة الجامعات والاطلاع على آلية التعيين في هيئة التدريس والتي أستهدف مسئوليها تعيين الأقارب من الدرجة الأولى والأصدقاء وكذلك للوافدين كما أنه لم يقتصر التعيين غير النظامي في هيئة التدريس فقط بل شمل كثير من إدارات الجامعات.

وحدد حَمَلَة الدكتوراه أسماء جامعات ومسؤولين يعملون في جامعات شهيرة في المنطقة الوسطى، وأخرى في المنطقة الغربية، وكذلك في المنطقة الجنوبية، عبر وثائق ومستندات تثبت ادعاءاتهم بوجود قضايا فساد تمثلت في تعيين أقارب غير مستحقين على حساب المستحقين، في حين لم تتحقق “تواصل” من صحتها بعد.

وفي السياق ذاته، أبدى عدد حَمَلَة الدكتوراه من خريجي الجامعات المحلية بالإضافة للجامعات الأجنبية، استغرابهم الشديد من استمرار تنصُّل الجامعات السعودية، عن تعيينهم وذلك منذ سنوات طويلة بحجج واشتراطات غير منطقية وانتقائية لا تنطبق على كثير من العاملين فيها من سعوديين ووافدين بل انتهج المسؤولين طريقة التعيين بناءً على العلاقات والمصالح الخاصة التي قد يظفر بها البعض ويجد فرصته في إحدى الجامعات دون المستحقين في ظل غياب الرقابة.