 السجن والجلد لمواطن أثار الفوضى وقاوم رجال أمن المطار | صحيفة تواصل الالكترونية

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السجن والجلد لمواطن أثار الفوضى وقاوم رجال أمن المطار

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السجن والجلد لمواطن أثار الفوضى وقاوم رجال أمن المطار
تواصل – علي الصغير:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) وذلك بالإساءة إلى ولاة الأمر في هذه البلاد بألفاظ غير لائقة، وإعلان أن ولاءه لدولة أعجمية معادية والاعتداء على رجال الأمن بالضرب ومنعهم من أداء واجبهم وإثارة الفوضى في مركز شرطة المطار وترديد عبارات طائفية وتحريضه لأولاده للاعتداء على رجال الأمن.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن لمدة تسع سنوات، تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة تسع سنوات، كما قررت إدانة المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وحكمت بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر.

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