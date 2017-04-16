صحة القنفذة لـ «تواصل»: إصلاح جهاز الأشعة خلال اليومين المقبلين

تواصل – سلطان السهيمي:

قال عدد من المواطنين ‘‘إن جهاز الأشعة في مستشفى نمرة العام التابعة للشؤون الصحية بالقنفذة متعطل عن العمل منذ فترة‘‘ وأضافوا أنهم يتجهون إلى المستوصفات الأهلية الخاصة لعمل الأشعة على حسابهم الخاص، مبدين استياءهم من عدم إصلاح الجهاز، وطالبوا الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة بإصلاح الجهاز في أقرب وقت ممكن ليخدم أهالي محافظة العرضيات.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالقنفذة إبراهيم المتحمي لـ “تواصل” أن جهاز الاشعة متعطل بالفعل، وتم عمل اللازم حياله واحضار الوكيل المختص لإصلاحه وتعميده بعمل اللازم، مضيفا أن العمل جار لإصلاحه خلال اليومين المقبلين وهو محل الاهتمام.

وختم المتحمي تصريحه بخصوص توجيه المراجعين للقطاع خاص بأن هذا غير صحيح، حيث يتم تحويلهم إلى مستشفى المخواة العام أو مستشفى ثريبان بسيارة إسعاف المستشفى اذا لزم الأمر.