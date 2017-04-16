عضو شورى تهاجم «الفاشينيستا والمشاهير»: يروجون الوهم ومنتجاتهم ضارة

تواصل – الرياض:

شنَّت عضو الشورى، الدكتورة جواهر العنزي، هجوماً حاداً على ظاهرة “الفاشينيستا” والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرةً أن ضمائرهم ماتت بترويج الوهم وإعلان منتجات قد تكون ضارة في مقابل مبالغ مادية.

وطالبت “العنزي” الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات المختصة لملاحقة أولئك المشاهير العابثين، وخصوصاً أنهم يظهرون بأسمائهم الصريحة وأماكن وجودهم، ما يعني أنه لن يكون هناك جهد كبير في ملاحقتهم، بحسب “الحياة”.

وأضافت: “جميعناً شاهد انتشار شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها من قبل شريحة كبيرة من المجتمع وخصوصاً الشباب والنساء، وهذه الشبكات أفرزت ما يسمى بمشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ولهم متابعون بمئات الآلاف بل قد يصل رقم المتابعين إلى الملايين”.

وأشارت “العنزي” إلى أن هؤلاء المشاهير أصبحوا جهة مستهدفة من الشركات وأصحاب المنتجات لترويج منتجاتهم عبر الإعلانات، واختلفت طريقة الإعلان، فلم يعد الإعلان كالسابق يعرض على الشاشات أو في الصحف أو في اللافتات، بل أصبح يدار سريعاً بين الطرفين باتفاق ينتهي بمبلغ مادي يختلف بحسب الشهرة وبحسب عدد المتابعين.