الإطاحة بمواطن سرق ذهباً بقيمة 100 ألف ريال من منزل في عرعر‎

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الحدود الشمالية القبض على سجين في العقد الرابع من العمر، قام بسرقة مصوغات ذهبية تبلغ قيمتها قرابة 100 ألف ريال، وسلاح من نوع مسدس وجهاز جوال من منزل في حي الناصرية بعرعر.

وقال الناطق الإعلامي في شرطة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي، ‘‘إن مركز شرطة الفيصلية بعرعر وصله بلاغ من مواطن في العقد السادس من العمر عن تعرض منزله الكائن بحي الناصرية للعبث وسرقة سلاح من نوع مسدس ومجموعة من المصوغات الذهبية وجهاز جوال أثناء قدومه من السفر، حيث اتضح قيام الجاني بالدخول للمنزل بواسطة كسر الباب الخارجي والداخلي، وأضاف بأنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على المتهم‘‘.

وأضاف، تبين أن السارق مواطن في العقد الرابع من العمر يقضي عقوبة سجن في قضية مماثلة، وتم ضبطه وإحضاره بالتنسيق مع شعبة سجن عرعر، مشيرا إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات الاستدلالية اللازمة تم إحالته إلى جهة الاختصاص .