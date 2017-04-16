 إثيوبيا: أعداد المستفيدين من «وطن بلا مخالف» قليل مقارنة بحجم المخالفين | صحيفة تواصل الالكترونية

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إثيوبيا: أعداد المستفيدين من «وطن بلا مخالف» قليل مقارنة بحجم المخالفين

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إثيوبيا: أعداد المستفيدين من «وطن بلا مخالف» قليل مقارنة بحجم المخالفين

تواصل – سامر محمد:

دعت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، إدارات الأقاليم والمدن للعب دور نشط في جهود إعادة دمج الإثيوبيين العائدين من المملكة، وذلك وفقا لصحيفة “ذي إثيوبيان هيرالد” الإثيوبية.

ونقلت عن متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن إدارات الأقاليم والمدن تعهدت بإشراك العائدين في مشاريع صغيرة ومتوسطة وتقديم كل الدعم الذي يحتاجون إليه.

وحثت الوزارة وجهاء المجتمع ورجال الدين والإعلام وغيرهم على القيام بدورهم في دعم جهود الحكومة لتمكين العائدين من التمتع بحياة إنتاجية في إثيوبيا.

وكشف المتحدث باسم الوزارة عن أن عدد العائدين قليل جدا مقارنة بحجم الإثيوبيين الكبير الذين يقيمون بصورة غير قانونية في المملكة.

وأكدت الصحيفة على تواصل وفد من الوزارة مع مسؤولي المملكة لتسهيل عودة مواطنيهم وذلك قبل بدء المملكة في حملة ضد المخالفين بدءا من 29 يونيو القادم.

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