 حياة باأخضر: نسعى لتحويل مرحلة التنطير لواقع يخدم الإعلام الهادف عامة والنسائي خاصة | صحيفة تواصل الالكترونية

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حياة باأخضر: نسعى لتحويل مرحلة التنطير لواقع يخدم الإعلام الهادف عامة والنسائي خاصة

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حياة باأخضر: نسعى لتحويل مرحلة التنطير لواقع يخدم الإعلام الهادف عامة والنسائي خاصة

تواصل- مكة المكرمة:

شارك أكثر من 50 امرأة وفتاة من الأكاديميات وطالبات الإعلام والعاملات في الوسائل الإعلامية بفعاليات الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف المقام بفندق هوليدي إن في مكة المكرمة.

من جهتها قالت عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور حياة بااخضر لـ”تواصل”: ‘‘إن الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف ملتقٍ ثري بدوراته وندواته وضيوفه وخطى خطوة موفقة في تخصيص دعوة للنساء في هذا العام لأول مرة كما أن جهود القائمين عليه لا تخطئها العين المنصفة”.

وأضافت، “اتاحة الفرصة للحضور النسائي سيكون له الأثر البالغ في صناعة أسماء نسائية تخدم المرأة إعلاميا بما يخدم قضاياها الملحة والمتنوعة ولعل الملتقيات القادمة تكون هناك مساحة لمشاركة نسائية فاعلة بالمشاركة في تقديم أوراق علمية، ونشدد جميعا على وجوب خروجنا من مرحلة التنطير الى مشاريع واقعية تخدم الاعلام الهادف عامة والنسائي خاصة كما نأمل الاهتمام ببرامج تخص الأسرة عامة والمرأة خاصة  وتشجيع الافكار المقدمة وتيسير سبل خروجها  في بيئات منضبطة حقيقة”.

إلى ذلك قدمت المشرفة العامة على إذاعة عذوب النسائية الأستاذ حواء آل جدة شكرها للفرق المنظمة للملتقى إتاحة الفرصة للتواجد بقاعات منفصلة والنقل المباشر للفعاليات الملتقى إلى القاعة النسائية , مشيرةً إلى التفاعل الكبير وسط الحاضرات.

وقالت “منسوبات إذاعة عذوب كان لهن تواجد ملحوظ في كافة أيام الملتقى للاستفادة من الدورات والورش المميزة التي اكتسب فيها الطاقم المشارك عددًا من المهارات الجديدة التي ستكون رافدًا لتطوير العمل بإذاعة عذوب وتقديم ما يأمل منها الجمهور المتابع”.

وتابعت، “الرابطة لها دور كبير في خدمة أعضاءها وإتاحة الفرصة أمام العنصر النسائي سابقة غير مستغرب منها ونأمل منها مواصلة ذلك عبر دورات متخصصة وبرامج نوعية للطواقم النسائية الإعلامية للوصول إلى نماذج إعلامية مؤهلة ومدربة لخدمة قضايا المرأة الدولية والاجتماعية والأسرية قادرة على العمل في الوسط الإعلامي والخروج بمنتجات إعلامية مناسبة للمرأة للحفاظ على قيمها وهويتها”.

 

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