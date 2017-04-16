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جورجيا تسعى لزيادة صادرات منتجاتها الزراعية إلى المملكة

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جورجيا تسعى لزيادة صادرات منتجاتها الزراعية إلى المملكة

تواصل- سامر محمد:

تسعى جورجيا لزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية إلى المملكة، وذلك وفقا لتقرير أوردته صحيفة “أجندا” الجورجية، مشيرة إلى أن تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جورجيا والسعودية، هو الهدف الرئيسي للزيارة الرسمية التي قام بها وفد جورجي للمملكة.

وأضافت، أن المملكة تدرس استيراد الماشية واللحوم والفواكه الجافة والعسل والمياه من جورجيا، حيث ترى أن المملكة سوق واعد في الخليج بالنسبة للمنتجات الجورجية.

تجدر الإشارة إلى أن منتجات زراعية بقيمة 7.7 ملايين دولار صدرتها جورجيا العام الماضي للمملكة بزيادة بلغت 68% عن العام قبل الماضي، وكانت السلع الأكثر تصديرا هي الماشية والبندق والعشب الحيواني والمشروبات الخالية من الكحوليات والمياه المعدنية.

 

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