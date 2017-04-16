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«العمل»: تمديد تحديث بيانات مستفيدي الضمان وذوي الإعاقة حتى نهاية شوال

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«العمل»: تمديد تحديث بيانات مستفيدي الضمان وذوي الإعاقة حتى نهاية شوال

تواصل – بدر العبدالرحمن:

مددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة حتى تاريخ الـ30 من شهر شوال المقبل للأشخاص الذين لم يحدثوا بياناتهم، قبل إيقاف الصرف عنهم، وإسقاطهم بصورة نهائية.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف بن محمد الصبحي، إن الوزارة ستوقف الصرف نهائياً عن المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، وسيتم إسقاطهم في نهاية شهر شوال المقبل، وفي حال رجوع الحالات للضمان والرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) تعامل كحالة جديدة، على ألا يصرف لها بأثر رجعي.

وكشف الدكتور الصبحي، أن عدد مستفيدي الضمان والرعاية الذين حدثوا بياناتهم الشخصية تجاوز 80%، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لجميع المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم، لإبلاغهم بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، الذي كان مقرراً في تاريخ 1438/5/1هـ، وتم منحهم فرصة جديدة حتى الأول من شعبان، ثم تمديد فترة التسجيل مرة أخرى حتى الـ30 من شهر شوال المقبل، لتكون فترة التمديد للمستفيدين ستة أشهر، لتجنب إسقاطهم بشكل نهائي.

وبين الدكتور نايف الصبحي، أن الوزارة وتقديراً منها للوضع الاجتماعي والاقتصادي للحالات التي لم تستطع تحديث بياناتها، مددت الفترة المسموح بها لتحديث البيانات للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، داعياً إلى ضرورة تحديث بيانات كافة المستفيدين من الضمان والرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، عبر موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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