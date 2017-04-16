سيول «العصير» تجتاح بلدة روسية (فيديو)

تواصل – وكالات:

المألوف في الفيضانات هو أن تنجم عن كثرة هطول المطر، لكن بلدة في جنوب روسيا، شهدت سيولا من نوع آخر بسبب انهيار في مصنع للمشروبات أدى إلى جرح شخصين.

وبحسب ما ذكر موقع ” Gizmodo”، فإن كميات العصير التي تسربت من المصنع سالت في بلدة ليبيديان، وتحولت إلى فيضان مصغر يعيق حركة السير في بعض الشوارع.

ويخشى ناشطون مدافعون عن البيئة، أن تتسرب سيول العصير إلى نهر دون في المنطقة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستلحق ضررا بالمياه.

وأثار “فيضان العصير” سخرية على المنصات الاجتماعية، إذ تساءل ساخرون حول ما إذا كانت كوارث العصير “اللذيذة” مختلفة عن كوارث الماء.