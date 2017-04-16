 تراجع «7.8%» في إيرادات «تويتر» وزيادة في عدد مستخدميها النشطين | صحيفة تواصل الالكترونية

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تراجع «7.8%» في إيرادات «تويتر» وزيادة في عدد مستخدميها النشطين

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تراجع «7.8%» في إيرادات «تويتر» وزيادة في عدد مستخدميها النشطين

تواصل ـ وكالات:

ارتفعت نسبة المستخدمين النشطين شهريًا على شبكة تويتر الاجتماعية بنحو 6%، متجاوزين بذلك توقعات المحللين.

وقالت “تويتر” في بيان أرباح الربع الأول، ‘‘إن قاعدة المستخدمين النشطين ارتفعت إلى 328 مليون مستخدم، من 319 مليون مستخدم في الربع الرابع من السنة المالية الماضية. وكانت توقعات المحللين بمتوسط 321.3 مليون مستخدم نشط شهريًا‘‘.

وفي المقابل، انخفضت الإيرادات بنسبة 7.8%، لتصل إلى 548.3 مليون دولار، الذي يُعَدُّ أول انخفاض منذ طرح الشركة أسهمها للاكتتاب.

كما انخفض صافي الدخل إلى 61.6 مليون دولار، أي 9 سنت للسهم الواحد في الربع الأول، من 79.7 مليون دولار/12 سنتًا للسهم، في العام الماضي.

وتراجعت عائدات إعلانات تويتر بنسبة 11% إلى 474 مليون دولار في الربع الأول، لكنها في الوقت نفسه كانت أعلى من توقعات المحللين، التي قُدِّرَت بمتوسط 442.7 مليون دولار.

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