6 منتجات عليك تجنب شراءها من «السوبر ماركت»

تواصل – وكالات :

نصح موقع “بولد سكاي” بتجنب شراء عدد من المنتجات الموجود بالسوبر ماركت؛ نظراً لأنها تشكل خطراً كبيراً على الصحة.

وبحسب الموقع فإن هذه المنتجات هي:

1- السلطة الجاهزة: يحذر الأطباء من الطعام الأكثر خطورة وهو ما يتم تقطيعه وتعبئته في السوبر ماركت، لأنها يمكن أن تكون موطن للبكتيريا الضارة التي تحفز الأمراض المعوية، لذا للبقاء آمناً يجب شراء الخضروات وقم بغسلها جيداً وتناولها في المنزل.

2- السجق: أظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية أن السجق ومنتجات اللحوم المصنعة الأخرى تثير الخلايا السرطانية في الجسم، لأنها تحتوى على مواد مثل بنزوبيرين والنيتروزامين وهو مواد قوية مسببة للسرطان وخاصة سرطان الأمعاء، فمن الأفضل شراء قطعة كبيرة من اللحوم الجيدة وطهيها بنفسك في المنزل.

3- المشروبات المعبأة: أظهرت الدراسات أن المشروبات المعبأة تتكون معظمها من الماء والسكر وليس بها أي فوائد صحية.

4- الأطعمة التي بها إضافات من الفاكهة: قد تجد كيك بحشو التوت أو غيرها من الفاكهة وتكون عبارة عن منكهات طعم ومواد حافظة وليست فاكهة طبيعية حقيقة، لأن تكلفتها عالية.

5- المايونيز: من المعروف أن المايونيز الطبيعى الذى يتم إعداده في المنزل يتكون من البيض والخل والزيت النباتي والتوابل، لكن المايونيز الذى يتم شراؤه من السوبر ماركت يحتوى على سعرات حرارية عالية من النشا والسكر والدهون والمواد الحافظة ونكهات طعم.

6- الخبز: الخبز الذي يتم شراؤه من السوبر ماركت مكون من دقيق معدل وراثياً ليبقى فترة أطول وآمن من الحشرات، ويحتوي محسنات طعم وأشياء معدلة وراثياً ليس به أي عناصر غذائية.