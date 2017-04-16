 6 منتجات عليك تجنب شراءها من «السوبر ماركت» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

الكويت .. «الطبطبائي»: لماذا لاتتحرك الداخلية فورًا ضد شخص تطاول على القران والنبي «العمل»: تمديد تحديث بيانات مستفيدي الضمان وذوي الإعاقة حتى نهاية شوال مقترح هندي بمنح «الأبقار» هويات خاصة يثير غضب المسلمين «التعليم» تربط درجات المواظبة بحضور الطلاب لمدارسهم «بلومبرج»: إيران والعراق تستغلان اتفاق تقليص الإنتاج النفطي ضد مصالح المملكة «السليمان» يرد على «الكهرباء»: لدي ملف يكشف فصل مئات المواطنين «هيئة الشورى» تحيل مشروع نظام النقل المدرسي على جدول أعمال المجلس عقاريون يكشفون أسباب هروب ملاك «الأراضي البيضاء» من دفع الرسوم «الجوازات»: المدة المتبقية من مهلة المخالفين لنظام الإقامة 60 يوماً «الصحة» تمنع قصات الشعر الغريبة والملابس الشفافة لمنسوبيها «العمل» تدعو المختصين للإدلاء بآرائهم تجاه توطين منافذ تأجير السيارات «التأمينات الاجتماعية»: ارتفاع نسبة دخول المواطنين لسوق العمل مقابل الأجانب

6 منتجات عليك تجنب شراءها من «السوبر ماركت»

0
6 منتجات عليك تجنب شراءها من «السوبر ماركت»

تواصل – وكالات :

نصح موقع “بولد سكاي” بتجنب شراء عدد من المنتجات الموجود بالسوبر ماركت؛ نظراً لأنها تشكل خطراً كبيراً على الصحة.

وبحسب الموقع فإن هذه المنتجات هي:

1- السلطة الجاهزة: يحذر الأطباء من الطعام الأكثر خطورة وهو ما يتم تقطيعه وتعبئته في السوبر ماركت، لأنها يمكن أن تكون موطن للبكتيريا الضارة التي تحفز الأمراض المعوية، لذا للبقاء آمناً يجب شراء الخضروات وقم بغسلها جيداً وتناولها في المنزل.

2- السجق: أظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية أن السجق ومنتجات اللحوم المصنعة الأخرى تثير الخلايا السرطانية في الجسم، لأنها تحتوى على مواد مثل بنزوبيرين والنيتروزامين وهو مواد قوية مسببة للسرطان وخاصة سرطان الأمعاء، فمن الأفضل شراء قطعة كبيرة من اللحوم الجيدة وطهيها بنفسك في المنزل.

3- المشروبات المعبأة: أظهرت الدراسات أن المشروبات المعبأة تتكون معظمها من الماء والسكر وليس بها أي فوائد صحية.

4- الأطعمة التي بها إضافات من الفاكهة: قد تجد كيك بحشو التوت أو غيرها من الفاكهة وتكون عبارة عن منكهات طعم ومواد حافظة وليست فاكهة طبيعية حقيقة، لأن تكلفتها عالية.

5- المايونيز: من المعروف أن المايونيز الطبيعى الذى يتم إعداده في المنزل يتكون من البيض والخل والزيت النباتي والتوابل، لكن المايونيز الذى يتم شراؤه من السوبر ماركت يحتوى على سعرات حرارية عالية من النشا والسكر والدهون والمواد الحافظة ونكهات طعم.

6- الخبز: الخبز الذي يتم شراؤه من السوبر ماركت مكون من دقيق معدل وراثياً ليبقى فترة أطول وآمن من الحشرات، ويحتوي محسنات طعم وأشياء معدلة وراثياً ليس به أي عناصر غذائية.

شاهد ايضا

3 فناجين من القهوة الإيطالية يوميًا تحد من سرطان البروستاتا

3 فناجين من القهوة الإيطالية يوميًا تحد من سرطان البروستاتا

6 علاجات منزلية طبيعية للهالات السوداء حول العينين

6 علاجات منزلية طبيعية للهالات السوداء حول العينين

يقاوم السرطان ويعزز المناعة.. 9 فوائد مذهلة للبن «جوز الهند»

يقاوم السرطان ويعزز المناعة.. 9 فوائد مذهلة للبن «جوز الهند»

4 فناجين قهوة يوميّاً لا تضر بالصحة

4 فناجين قهوة يوميّاً لا تضر بالصحة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>