 للتغلب على الكحة.. تعرف على أفضل المشروبات الطبيعية التي تحد منها | صحيفة تواصل الالكترونية

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للتغلب على الكحة.. تعرف على أفضل المشروبات الطبيعية التي تحد منها

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للتغلب على الكحة.. تعرف على أفضل المشروبات الطبيعية التي تحد منها

تواصل ـ وكالات:

قدّم تقرير نشره الموقع الأمريكي “tapoos” المهتم بالصحة، أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد في علاج الكحة دون اللجوء للأدوية وتتضمن الآتي:

  1. مشروب الليمون بالزنجبيل والعسل الأبيض: فهو واحد من أفضل العلاجات المنزلية للسعال.
  2. خل التفاح والعسل الأبيض: تحتاج إلى إضافة بين خل التفاح والعسل وشرب هذا ينظم مستويات الرقم الهيدروجيني والعسل يحمى الغشاء المخاطي.
  3. مشروب دافئ مكون من الكركم والقرفة والفلفل الحار ويتم إضافة العسل الأبيض إليه فهذه واحدة من أفضل العلاجات التي توقف السعال.
  4. مشروب الأعشاب الذى يحتوى على الزعتر والعرقسوس فمن المعروف أن لهما خصائص مضادة للبكتيريا والتشنج مما تساعد على استرخاء القصبة الهوائية وعضلات الشعب الهوائية.
  5. تجنب المشروبات الحمضية والغازية، لأنها تحفز الإفرازات وتهيج الحلق والسعال.
  6. أخذ حمام دافئ :من المعروف أنها علاج للسعال بشكل فعالـ وترطب الشعب الهوائية في الجهاز التنفسي.

 

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