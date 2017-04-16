للتغلب على الكحة.. تعرف على أفضل المشروبات الطبيعية التي تحد منها

تواصل ـ وكالات:
قدّم تقرير نشره الموقع الأمريكي “tapoos” المهتم بالصحة، أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد في علاج الكحة دون اللجوء للأدوية وتتضمن الآتي:
- مشروب الليمون بالزنجبيل والعسل الأبيض: فهو واحد من أفضل العلاجات المنزلية للسعال.
- خل التفاح والعسل الأبيض: تحتاج إلى إضافة بين خل التفاح والعسل وشرب هذا ينظم مستويات الرقم الهيدروجيني والعسل يحمى الغشاء المخاطي.
- مشروب دافئ مكون من الكركم والقرفة والفلفل الحار ويتم إضافة العسل الأبيض إليه فهذه واحدة من أفضل العلاجات التي توقف السعال.
- مشروب الأعشاب الذى يحتوى على الزعتر والعرقسوس فمن المعروف أن لهما خصائص مضادة للبكتيريا والتشنج مما تساعد على استرخاء القصبة الهوائية وعضلات الشعب الهوائية.
- تجنب المشروبات الحمضية والغازية، لأنها تحفز الإفرازات وتهيج الحلق والسعال.
- أخذ حمام دافئ :من المعروف أنها علاج للسعال بشكل فعالـ وترطب الشعب الهوائية في الجهاز التنفسي.