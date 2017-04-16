«بلومبرج»: إيران والعراق تستغلان اتفاق تقليص الإنتاج النفطي ضد مصالح المملكة

تواصل- سامر محمد:

كشف “كريستوف رويل” رئيس الأبحاث بجهاز أبوظبي للاستثمار عن استغلال العراق وإيران لاتفاق “أوبك” المتعلق بكبح إنتاج النفط من أجل رفع الأسعار، وذلك من أجل منافسة المملكة في حصتها في سوق النفط.

وأشار في تصريحات أوردتها شبكة “بلومبرج” الأمريكية، إلى أن المملكة تفقد حصتها في سوق النفط لصالح العراق وإيران كنتيجة لاتفاق أوبك.

كانت “أوبك” قد وافقت على وضع حد لإنتاج معظم أعضائها خلال اجتماع عقد في نوفمبر الماضي، كما انضم للاتفاق 11 دولة أخرى من خارج المنظمة في ديسمبر الماضي، ووافقت المملكة التي تعد أكبر منتج للنفط في “أوبك” على تقليص انتاجها بنحو 486 ألف برميل يوميا في حين أعلن العراق، عن أنه سيقلص إنتاجه بنحو 210 ألف برميل يوميا، وجرت الموافقة على السماح لإيران بزيادة إنتاجها بنحو 90 ألف برميل يوميا.

وتحدث “رويل” عن أن إيران عززت إنتاجها كنتيجة جزئية لإنهاء العقوبات التي كانت تقيد مبيعات نفطها وذلك في يناير 2016م، في حين أن السعودية قلصت إنتاجها بنسبة أكبر من التي وافقت عليها في اتفاق “أوبك”.

ورأى أن المملكة، عرفت أنها ستفقد جزء من حصتها في السوق لأن الإنتاج النفطي الإيراني كان في مرحلة الصعود، مضيفا أن الرياض وافقت على تقليص الإنتاج في وقت كان يرتفع فيه الإنتاج الإيراني.

ولفتت الشبكة، إلى أن المنافسة على الفوز بحصة في السوق تظهر بشكل واضح في آسيا، حيث زادت إيران والعراق من مبيعات نفطهما الخام إلى الصين الشهر الماضي، في حين جاءت المملكة بعد روسيا وأنجولا كأكبر مصدرين للنفط إلى بكين.

ونقلت عن محللين، أن المملكة تفقد جزء من حصتها لأن دول أخرى قادرة على ضخ مزيد من الإنتاج، لافتين إلى أن المملكة تقوم بخفض أسعار نفطها الخام إلى آسيا للحفاظ على حصتها.