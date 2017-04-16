بالفيديو.. تسرُّب مياه الأمطار بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

تواصل ـ خالد العبد الله:

أظهر مقطع فيديو متداول تسرُّب المياه داخل مستشفى بيشة جراء الأمطار التي شهدتها المحافظة يوم أمس الأربعاء، وذلك خلال من فتحات مخصصة للتكيف أو الإنارة بسقف إحدى غرف مستشفى الملك عبدالله ببيشة.

وأوضح مغرّدون تداولوا المقطع على حساباتهم بتويتر، أن الأمطار غمرت قسم الأطفال وغرف التنويم في مستشفى الملك عبدالله في بيشة، وأشاروا إلى ما وصفوها بمحاولات جارية من إدارة المستشفى للتغطية على الفساد.

من ناحيته قال المتحدث الإعلامي لصحة بيشة، عبدالله الغامدي، ‘‘إن المحافظة شهدت أمطارًا غزيرة، غير مسبوقة، في وقت قصير، والتسرُّب حصل في غرفتين بقسم الأطفال والنساء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه من قِبل الأقسام المختصة كما يقتضيه الموقف، ولم يتضرر المرضى‘‘.

وأفاد الغامدي بأن المستشفى عمره نحو ثلاثين عامًا من تاريخ الإنشاء، وهناك مشروع إعادة بنية تحتية معتمدة.

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