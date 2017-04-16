«صحة القنفذة»: «تلوث خزان المياه» سبب تسمم طالبات الابتدائية الرابعة

تواصل ـ القنفدة:

كشف الناطق الإعلامي في صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أن تلوث مياه خزان المدرسة الابتدائية الرابعة بالبكتيريا المعوية هو سبب تسمم الطالبات، مضيفاً بأنه تم عمل جميع الاجراءات الوقائية والعلاجية للمدرسة.

وأشار المتحمي، أنه من خلال التقصي الصحي لوضع المدرسة من قبل صحة القنفذة وصحة مكة وفريق من وزارة الصحة اتضح أن ما حصل ليس تسسم غذائيوذلك استناداً على نتائج العينات، وأيضا بحسب الحالة الاكلينيكة للحالات لا تتماشى مع حدوث تسمم كيمائي، مستندة على نتائج مركز السموم بمكة، وفي انتظار التأكيد النهائي لذلك من مختبرات أخرى.

وأضاف: “من التقصي الوبائي للحالات المصابة والتقصي الميداني لبيئة المدرسة يتضح وجود اربتاط التوزيع المكاني للحالات بالأماكن القريبة من دورات المياه، ومن نتائج الفحوصات المخبرية لعينات مياه الخزانات الأرضية للمدرسة اتضح تلوثها بالميكروبات المعوية البرازية، وأيضاً من المزارع البكتيرية التي تمت لهواء المدرسة اتضح زيادة عدد البكتيريا في الهواء خاصة دورات المياه.

وأكد الناطق الإعلامي في صحة القنفذة أنه تم إرسال عدد من التوصيات للتعليم لأخذ الإجراءات الوقائية للمدرسة وبصفه دورية، وفقا لـ “الرياض”.