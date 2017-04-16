«التعليم» تربط درجات المواظبة بحضور الطلاب لمدارسهم

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، ربط درجات المواظبة بحضور الطلاب والطالبات لمدارسهم، وضرورة استيفاء جميع مفردات المنهج المدرسي.

وحذرت الوزارة عموم الطلبة من التهاون وعدم الانضباط الدراسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، مطالبة الجميع بالحضور الإيجابي، ليؤثر ذلك تلقائياً في نجاحهم وتفوقهم، بحسب “الرياض”.

وأكدت على دور إدارات التعليم والمدارس في تفعيل هذا الجانب لتعزيز أهداف الانضباط المدرسي، وضرورة متابعة إعداد إحصائية يومية بالحضور والغياب للطلاب والطالبات في المدارس، والتأكيد على متابعة تنفيذ الخطة على المدارس الأهلية.