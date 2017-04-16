 «الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم

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«الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) تشمل الأجزاء الشرقية منها، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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