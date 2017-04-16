مقترح هندي بمنح «الأبقار» هويات خاصة يثير حفيظة المسلمين

تواصل – وكالات :

أثار مقترح حكومي بمنح أبقار الهند أرقام هوية فريدة حفيظة مسلمي البلاد، لاسيما بعد سلسلة من الهجمات التي يرتكبها جماعات من الهندوس بحق المسلمين بسبب تربيتهم الأبقار.

وقال ميرويز عمر فاروق، زعيم كشميريّ مؤيد للاستقلال: ‘‘إن الحكومة الهندية تبيح للهندوسيين عمليات القتل والاعتداء على المسلمين، وذلك من خلال الدعوة لإصدار تلك البطاقات التعريفية للأبقار”، بحسب وكالة “الأناضول“.

وأضاف فاروق، الذي يُعرف أيضاً بأنه كبير الشيوخ المسلمين في المنطقة: أن “الحكومة الهندية تسعى لضمان حماية الأبقار، بدلاً من وضع قوانين تحمي المسلمين المستهدفين من قِبل الهندوس، الذين يتخذون من البقر ذريعةً لقتل وإرهاب المسلمين في البلاد“.

ولفت إلى أن “هذه الخطوة تؤكد أن للأبقار في الهند مكانةً وأهميةً تفوق تلك التي يتمتع بها المسلمون في البلاد”، معتبراً أن “التوجه الحكومي الداعم للأبقار، يكشف النقاب عن الأيديولوجية الداعمة لهيمنة الهندوس في البلاد“.

والاثنين الماضي 24 أبريل 2017، قدمت الحكومة للمحكمة العليا في العاصمة نيودلهي مقترحها بتخصيص بطاقات تعريفية فريدة لأبقار الهند، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الحيوانات وذبحها.