 «فايننشال تايمز»: «أرامكو» السعودية هدف دائم لإرهاب الداخل والخارج | صحيفة تواصل الالكترونية

«فايننشال تايمز»: «أرامكو» السعودية هدف دائم لإرهاب الداخل والخارج

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«فايننشال تايمز»: «أرامكو» السعودية هدف دائم لإرهاب الداخل والخارج
FILE PHOTO: Logo of Saudi Aramco is seen at the 20th Middle East Oil & Gas Show and Conference (MOES 2017) in Manama, Bahrain, March 7, 2017. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

تواصل- سامر محمد:

أبرزت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تمكن قوات الأمن السعودية من إحباط هجوم على منشأة تابعة لـ”أرامكو” في البحر الأحمر بقارب مفخخ من قبل المتمردين الحوثيين قبالة سواحل جازان.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأول من قبل الحوثيين الذي يستهدف “أرامكو” التي تخطط المملكة لخصخصة جزء منها عبر عملية طرح أولي، وأكدت الصحيفة أن أسعار النفط لم تتغير بعد الكشف عن تفاصيل محاولة الهجوم.

وأضافت أن منشآت “أرامكو” كانت مستهدفة من قبل على يد متطرفين، حيث أحبطت قوات الأمن محاولة لتفجير انتحاري استهدفت منشأة بقيق النفطية في المنطقة الشرقية في فبراير 2006م، كما قتل مسلح واحد خلال محاولته مهاجمة نفس المنشأة في 2015م.

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