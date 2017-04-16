 «الجوازات»: المدة المتبقية من مهلة المخالفين لنظام الإقامة 60 يوماً | صحيفة تواصل الالكترونية

«الجوازات»: المدة المتبقية من مهلة المخالفين لنظام الإقامة 60 يوماً

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«الجوازات»: المدة المتبقية من مهلة المخالفين لنظام الإقامة 60 يوماً

تواصل – خالد العبدالله:

دعت المديرية العامة للجوازات، جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المتواجدين في المملكة إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) وكذلك الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في حال المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال المهلة المحددة والتي تبقى منها ( 60) يوماً.

وأوضحت الجوازات، أن المهلة المحددة لاستفادة الوافدين المخالفين من الإعفاءات ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص هي (90) يوماً بدأت في 1438/7/1هـ.

وحثت الجوازات، جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة مراجعة مواقع استقبال المخالفين في إدارات وشعب الجوازات في جميع مناطق ومحافظات المملكة حيث تم تخصيص أكثر من (75) مقراً موزعة في جميع المناطق بالإضافة للمنافذ الدولية وذلك لاستقبال المخالفين وإنهاء اجراءات سفرهم بكل سرعة ودقة.

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