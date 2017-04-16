«الصحة» تمنع قصات الشعر الغريبة والملابس الشفافة لمنسوبيها

تواصل – الرياض:

حددت وزارة الصحة ضوابط عامة، يجب تطبيقها في ارتداء الزي للعاملين والعاملات في جميع منشآتها الصحية بالمناطق والمحافظات. وألزمت جميع العاملين بالتوقيع بالعلم والالتزام بهذه الضوابط.

وقالت مصادر ‘‘إن هناك 10 ضوابط عامة للعاملات يجب التقيد بها عند ارتداء الزي، تشمل لبس الملابس المحتشمة الشرعية حسب تعليمات الدين الحنيف، وتغطية الرأس كاملا بغطاء غير شفاف ولا مزخرف مع ارتداء الحجاب الشرعي للمسلمات، ومنع الملابس الشفافة أو الضيقة، ومنع لبس الملابس التي تحمل صورا أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، ومنع لبس بنطال الجينز، وعدم التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات، والالتزام بتعليق البطاقة الرسمة شاملة المعلومات عن الاسم والجنسية والوظيفة والتخصص.

كما يجب الالتزام بالزي المقرر حسب التصنيف الوظيفي، ومنع لبس الذهب والإكسسوارات، والسماح فقط بلبس الساعة والخاتم الشخصي، ومنع طلاء الأظافر ومساحيق التجميل، وأن يكون المعطف الطبي واسعا وطويلا إلى منتصف الساق على الأقل وبأكمام طويلة، ويشمل ثلاثة جيوب، اثنان منها على الجانبين، والثالث على الجهة اليسرى الأمامية، ويكون مشبك الأزرار من الأمام، وتلتزم الفئات الوظيفية التي لم يقرر لها لباس أو لون خاص بهذه الضوابط.

وأوضحت المصادر، أن هناك 8 ضوابط عامة لزي العاملين بالمنشآت الصحية يجب التقيد بها، تشمل منع الملابس الشفافة أو الضيقة أو المفتوحة، ولبس الملابس التي تحمل صورا أو كتابات أو شعارات مخالفة للدين الإسلامي، ومنع لبس بنطال الجينز، ومنع التجول في المرفق الصحي أو خارجه بلباس العمليات وغرفة الولادة، كما تمنع قصات الشعر الغربية والقبعات ولبس السلاسل، والالتزام بتعليق البطاقة الرسمية، ومنع لبس الذهب والإكسسوارات، والسماح بالساعة والخاتم الشخصي، والالتزام بالزي المقرر حسب التصنيف الوظيفي، حسب “الوطن”.